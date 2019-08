Polícia apreende celulares, chips e armas artesanais na Penitenciária de Parnamirim

Vlademir Alexandre ''Até eu fui um dos que falei com dois presos durante um período”, explica Osório Neves.

Os policiais passaram a investigar após receber denúncias de familiares de detentos que têm dívidas com traficantes e outros presos. Segundo informações do diretor da Penitenciária Estadual de Parnamirim, Osório Neves, “os detentos viciados contraem dívidas com traficantes dentro da penitenciária, que passam a ligar para os parentes exigindo o pagamento da divida”, diz.O diretor explica que grande parte dos familiares fica com medo dos detentos fazerem algum mal a algum familiar e entregam pertences, aparelhos eletrônicos e dinheiro. Após uma denúncia anônima, a polícia realizou uma filtragem e recolheu papéis com números de telefones.“Eles achavam que nós não íamos perceber que os números anotados em bíblias e pedaços de papel eram os números que eles utilizavam. Passamos a manter contato com alguns presos sem eles perceberem que éramos nós. Até eu fui um dos que falei com dois presos durante um período”, explica Osório Neves.