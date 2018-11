Murilo Melo Filho recebe homenagem nesta terça-feira (25)

O jornalista Murilo Melo Filho recebe hoje (25), às 20h30, homenagem na Academia Norte-riograndense de Letras com o lançamento da primeira parte do documentário “O jornalista e o acadêmico”, em comemoração aos 80 anos do escritor.Murilo Melo é o único potiguar que integra a Academia Brasileira de Letras. Reside desde os 18 anos no Rio de Janeiro e se tornou imortal em 1999, ocupando a cadeira nº 20 da ABL.“É um homem desprendido, a própria bondade e o orgulho do Rio Grande do Norte. Merece essa homenagem”, descreve o advogado Diógenes da Cunha Lima, que considera Murilo um irmão.Segundo Diógenes, o homenageado foi por vários anos o maior jornalista político do país.O vídeo que será exibido, de 46 minutos de duração, tem roteiro e direção do jornalista Valério de Andrade. Foram reunidos 23 depoimentos de acadêmicos, jornalistas e políticos sobre a trajetória profissional do homenageado.A segunda parte do filme será gravada na noite desta terça-feira na sessão solene da Academia, onde o jornalista estará trajado com o fardão da Academia.Segundo o diretor, o vídeo ficará arquivado no acervo da Academia Brasileira de Letras. “Lá, as pessoas podem ter acesso às obras dos escritores, fotografias e agora a esse vídeo”, comenta. “O projeto vai perpetuar a memória dele. É muito importante ter esse documento”.Quando concluído, ainda este ano, o documentário deve ser exibido pela TV Assembléia.

Trajetória

Murilo Melo Filho trabalhou na

Tribuna da Imprensa

, com Carlos Lacerda; no

Jornal do Commercio

, com Assis Chateaubriand; no

Estado de S. Paulo

, com Júlio de Mesquita Filho e Prudente de Moraes Neto; e na

Manchete

, com Adolpho Bloch.Como repórter free-lancer, entrou para a

Manchete

, criando a seção "Posto de Escuta", que escreveu durante 40 anos. Nessa mesma época, dirigiu e apresentou na TV-Rio, com Bony, Walter Clark e Péricles do Amaral, o programa político

Congresso em Revista

Em missões jornalísticas, acompanhou os ex-presidentes Juscelino Kubitschek a Portugal; Jânio Quadros a Cuba; João Goulart aos Estados Unidos, ao México e Chile; Ernesto Geisel à Inglaterra e à França; e José Sarney a Portugal e aos Estados Unidos.Cobriu a Guerra do Vietnã, com o fotógrafo Gervásio Baptista, em 1967, e foi o primeiro jornalista brasileiro a cobrir a Guerra do Camboja, com o fotógrafo Antônio Rudge, em 1973, tendo chegado a Saigon e Phnom-Penh, via Tóquio.Foi eleito unanimemente para a Academia Norte-Riograndense de Letras, ocupando a Cadeira nº 19, na sucessão do acadêmico Nilo Pereira.Em companhia de Arnaldo Niskier, R. Magalhães Jr. e Joel Silveira, escreveu

Cinco dias de junho

, sobre a Guerra de Israel. Participou ainda dos livros

O assunto é padre

Reportagens que abalaram o Brasil

Augusto dos Anjos – A saga de um poeta.

É autor do livro

O desafio brasileiro

, que vendeu 80 mil exemplares em 16 edições sucessivas. Escreveu em seguida O modelo brasileiro, lançado pela Editora Bloch, que vendeu 15 mil exemplares em três edições e lhe valeu o Prêmio Juca Pato, da Associação Paulista de Escritores.Publicou ainda

O Progresso Brasileiro

Memória viva

O nosso Rio Grande do Norte

Rio Grande do Norte - Imagem e palavra.

Na companhia dos jornalistas Barbosa Lima Sobrinho, Villas-Boas Corrêa, Pedro do Couto, Marcio Alves, Rogério Coelho Neto e Paulo Branco, escreveu

Crônica política do Rio de Janeiro

, editado pela Fundação Getúlio Vargas.Em 1997, lançou o livro

Testemunho político

, com prefácio do ex-presidente José Sarney e de apresentações dos acadêmicos Arnaldo Niskier, Carlos Heitor Cony e Barbosa Lima Sobrinho. Pela Coleção Afrânio Peixoto, da ABL, lançou o livro

Múcio Leão – Centenário.

Lançou ainda os livros

Tempo Diferente

História do Gás – do Rio de Janeiro ao Brasil