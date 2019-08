Santa Cruz e ABC - Tempo Real

FIM DE JOGO



4 7 minutos -

Na última chance de gol do jogo, Ricardinho perder o que seria o empate do ABC no Iberezão

46 minutos -

UUUHHHHHH!! Marcos Paraná cruza na cabeça de Cauê que manda longe do gol de Eridelson.





41 minutos -

Em boa jogada pelo meio, Ricardinho faz fila dentro da pequena área mas a bola é desviada após o chute.





38 minutos -

Na cobrança de escanteio, Rodrigo Almeida tira da área de cabeça. Na sobra, Jandir chuta com perigo contra a meta de Raniere.



35 minutos -

Santa Cruz segue dominando a partida. Pela direita, Paulinho Macaíba consegue escanteio e Marcos Paraná levanta na área. O goleiro Eridelson fica com a posse.



28 minutos -

Jandir e Kel despontam como os nomes da partida. O ABC segue tentando o empate.







outros resultados



Baraúnas 1 x 1 Alecrim



25 minutos -

O ABC não consegue espaço para criar as jogadas. Jandir perde outra boa oportunidade de ampliar para o tricolor com a defesa de Raniere.





22 minutos -

Em saída errada do goleiro Raniere, Jandir perde um gol e a chance de ampliar o marcador no Iberezão.





20 minutos -

O zagueiro Cauê recebe cartão amarelo após dura entrada contra o jogador tricolor.





17 minutos -

Heriberto da Cunha faz sua terceira e última alteração. Ivan entra no lugar de Fabiano Silva.



16 minutos -

UHHHHH!! Em jogada pela direita, Marcos Paraná recebe a bola na pequena área e chuta para fora.





14 minutos -

Impedimento! Jandir foi pego em posição irregular e recebe cartão amarelo por reclamação.





12 minutos -

Lateral para o ABC na esquerda. Ricardinho tenta dominar, mas Geriel toca para longe o perigo.





11 minutos -

UHHHHHHHH!! Na cobrana de falta, a bola explode na trave de Ranieri. O Santa Cruz segue com pressão para cima do ABC.





outros resultados:



Coríntians de Caicó 0 x 0 Real Independente

Alecrim 1 x 0 Baraúnas



4 minutos -

Santa Cruz consegue lateral.Na cobrança na área, Fabiano chuta e afsata o perigo da área.



2 minutos -

Pelo meio, Robson inicia a jogada e arranca passando por dois jogadores alvinegros. O jogador tricolor perde a bola que sai pela linha de fundo.





1 minuto -

Começa a etapa complementar do jogo. Pelo lado do ABC, entram Tiago Gaúcho e Ricardinho e saem Gabriel e Moré, respectivamente.





FIM DE PRIMEIRO TEMPO



45 minutos - GOOOOOOOOLLLLLLLL DO SANTA CRUZ!! JANDIR ABRE O PLACAR NO IBEREZÃO DE CABEÇA.



43 minutos -

KEl tenta boa jogada pelo meio e Fabiano Silva leva cartão amarelo.





41 minutos -

Kel comete falta em cima do jogador Gabriel. Cartão amarelo para o jogador tricolor.





39 minutos -

Dida parte para a cobrança de tiro de meta pelo lado do Santa Cruz. Na sequencia, o árbitro assinala falta para o ABC. Cartão amarelo para o jogador alvinegro Gabriel.





35 minutos -

Elton sofre falta e cobra a falta com agilidade. O Santa Cruz consegue recuperar a posse de bola.





33 minutos -

Robson sofre falta. Marcos Paraná recebe o cartão amarelo. Segundo do jogo.





31 minutos -

Santa Cruz e ABC consguem fazer um jogo equilibrado com boas chances de gols em ambos os lados.





28 minutos -

UHHHHH!! Na cobrança de falta de Breno, o Santa Cruz chega com perigo ao gol de Raniere

27 minutos -

Breno, do Santa Cuz, leva cartão amarelo após dura falta sobre o jogador alvinegro.



25 minutos -

Jandir consegue boa jogada em cima de Ben-Hur. O zagueiro reupera a bola para o time alvinegro.





23 minutos -

UHHHHHH!! Jandir cobra falta com perfeição,mas a bola passa à direita de Raniere.





21 minutos -

Cauê comete falta em cima de Jadir. A falta é perigosa para a meta de Raniere.





18 minutos -

Breno faz a cobrança de lateral para o Santa Cruz e, na sequencia, o árbitro para a partida e marca falta para o Santa Cruz.





13 minutos -

Após boa jogada pelo meio, Marcos Paraná tenta surpreender o tricolor pela direita.



10 minutos -

Geriel comete falta pela lateral-esquerda. No levantamento na área, o goleiro tricolor faz boa defesa.





5 minutos -

Marcos Paraná tenta com Breno, mas o Santa Cruz recupera a bola. O ABC busca o gol no início da partida





3 minutos -

Marcos Paraná tenta jogada pelo meio e sofre falta. O árbitro segue a partida .



2 minutos -

Cauê faz bom lançamento e tenta ligação com o atacante Moré. A bola sobra para o goleiro do tricolor.



1 minuto -

Tem início o Campeonato Estadual 2009. O Santa Cruz começa com a bola e tenta surpreender do inico da partida.Em instantes, ABC entra para uma partida longe de casa.