Brasil vence México por 5 a 0 e assume liderança do grupo D

A Seleção Brasileira Feminina Sub-20, comandada pelo técnico Kleyton Lima, goleou o México neste domingo (23), em Temuco, por 5 a 0 e assumiu a liderança do grupo D do Mundial do Chile com seis pontos. Pamela, Francielle, Daiane, Ketlen e Ortiz (contra) marcaram os gols do jogo.



Coréia do Norte e Noruega estão empatadas com três pontos, e o México ainda não pontuou. A próxima partida será contra a Noruega, no dia 27 de novembro, às 16 horas (17 horas de Brasília), em Coquimbo. Os dois melhores colocados de cada grupo se classificam para as quartas-de-final.



