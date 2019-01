Carnatal 2008: festa se mantém tranqüila e animada no segundo dia

Fred Carvalho No segundo dia, Carnatal se manteve animado e tranqüilo

O segundo dia do evento, que segue até o domingo (7) começou às 18h30. O primeiro bloco a entrar no corredor da folia foi o Nana Banana, puxado pela banda Chiclete com Banana. Em seguida vieram Caju (Eva), Cerveja & Coco (Asa de Águia), Cidadão Nota 10 (Lane Cardoso) e Bicho (Babado Novo).“É uma maravilha essa festa. Muita gente bonita e alegria ao extremo”, falou a servidora pública Maria das Graças Oliveira, que brincava no Cidadão Nota 10.“Como sempre, o Chiclete é o dono da avenida, animando todo mundo e lembrando o carnaval de Salvador”, disse o universitário Marcos Oliveira, que estava no Nana Banana.Para complementar a festa, até às 23h a Polícia Militar havia registrado apenas três ocorrências, todas de pequena relevância. “Está tudo tranqüilo. Até o momento foram apenas três ocorrências, todas por tumulto e envolvendo ingestão de bebida alcoólica”, disse o comandante de Policiamento da Capital (CPC), coronel Francisco Canindé de Araújo.Essa sexta-feira marcou a estréia da nova formação da banda Babado Novo – que antes tinha Cláudia Leitte como vocalista - no Carnatal. “É um prazer estrear nesse festa que é referência nacional. Espero poder voltar aqui outras vezes”, disse o vocalista Chandy, que ao lado de Guga tem a missão de substituir Cláudia Leitte puxando o Bicho este ano.O segundo dia também marcou uma maior presença de foliões nas arquibancadas da festa. “Eu vim ontem (quinta-feira), mas como era o primeiro dia estava fraco. Hoje melhorou bastante e espero que amanhã venha mais gente para alegrar a arquibancada”, falou George Marques, que estava no último setr de arquibancadas.A festa nesta sexta-feira termina às 2h do sábado (6). Caso o horário estabelecido não seja cumprido, a Destaque, empresa que promove o Carnatal, pode ser multada em R$ 100 mil.