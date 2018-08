Gustavo Carvalho acredita que Wilma apresentará proposta de parceria administrativa a Micarla

Vlademir Alexandre Gustavo Carvalho: expectativa de reunião tranqüila entre Wilma e Micarla.

Após a divulgação de declarações do próprio secretário, que supostamente teria afirmado que não considerava Micarla como aliada do Governo, Gustavo Carvalho diz que foi mal interpretado e que considera, sim, o PV como um partido que dá sustentação à administração estadual na Assembléia Legislativa.“Houve um grande mal entendido e o próprio repórter que fez a matéria admitiu que se equivocou”, explicou Gustavo Carvalho.Sobre a relação entre Wilma de Faria e Micarla, que estiveram em lados opostos durante a eleição municipal, Gustavo Carvalho diz que a amizade entre as duas não foi abalada, mas que a questão política não deverá sequer ser discutida na reunião desta segunda-feira.“Agora o palanque já foi desarmado, e a governadora mostrar como o Governo pode participar e ajudar a administração municipal. A relação política é algo que se definirá com naturalidade, mas não acredito que isso seja discutido na reunião de hoje (10)”, disse o secretário, que não participa do encontro por estar em viagem.