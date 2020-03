Exportações do agronegócio caem 35% em janeiro no RN

Vlademir Alexandre Pescados também registraram queda.

O desempenho ruim acompanhou o que ocorreu no restante do Brasil. Em todo o país, a redução nas exportações agrícolas foi de 10,43% no comparativo em relação ao primeiro mês de 2008. Ainda assim, a retração registrada pelas exportações potiguares foi a 7ª maior dentre todos os Estados, inferior apenas às quedas registradas em Sergipe (-84,75%), Acre (-70,57%), Rondonia (-65,27%), Tocantins (-50,91%), Paraíba (-48,61%) e Pará (-42,22%).Apesar disso, o Rio Grande do Norte avançou uma posição no ranking dos Estados exportadores e foi o 15º agora em janeiro, ultrapassando Rondônia, que caiu para a 16ª posição. Por outro lado, a participação das exportações potiguares no total arrecadado pelo agronegócio brasileiro caiu de 0,73% em janeiro de 2008, para 0,52% no mês passado.