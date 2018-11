Final do Campeonato Solo Potiguar marca abertura do Verão Total da Pipa

Tesportes

A prova foi a segunda realizada em 2008. A primeira aconteceu em maio, no município de Nísia Floresta e de acordo com o organizador do evento, David B. Taveira, foi a pioneira no Rio Grande do Norte na corrida de aventura solo. Ainda de acordo com ele, as duas provas reuniram cerca de 80 competidores. David explicou que para 2009 são planejadas quatro etapas, ainda sem locais definidos.O trajeto da corrida de aventura passou por trilhas nunca antes utilizadas em corridas. Praias, rios, matas, dunas, belas paisagens e algumas boas surpresas compuseram o cenário da competição. Os atletas das categorias solo e duplas se orientaram utilizando mapa e bússola.A navegação de todo o percurso foi simples, para que os iniciantes também conseguissemcompletar a prova, visando assim uma maior possibilidade de aumento na participação do número de pessoas inscritas. Os Postos de Controles Bônus fizeram a diferença em algumas categorias. Os PC Bônus são locais determinados pela organização para confirmar a passagem dos atletas.A prova fez parte do verão total da pipa. Um evento esportivo que tem como maior objetivo incentivar a prática de esportes e fomentar o município de Tibau do Sul como um destino de esportes outdoor. As modalidades para os adultos foram: corrida de aventura Frescobol (profissional e amador), futebol de areia e vôlei de praia. Já para incentivar as crianças a praticar esportes, são organizados eventos de futebol, natação e vôlei.

Corrida Solo

David explicou o surgimento da corrida de aventura e o crescimento do esporte no RN. Para ele, “muitas pessoas têm dificuldades de montra uma equipe com quatro pessoas e preferem participar só, até mesmo para testar os conhecimentos sobre navegação, orientação e no esporte”, detalha.

Categoria turismo

Essa nova categoria visa atrair as pessoas que querem experimentar uma corrida de aventura ou que simplesmente querem passear. Serão formados grupos (da academia, do trabalho, de amigos) e cada grupo terá seu guia. O percurso será reduzido, mas todas as modalidades serão executadas.

Classificação



Solo Masculino: 1º lugar: Ricardo Sá | 2º lugar: Hugo | 3º lugar: AlbertSolo Feminino: 1º lugar: Taritza | 2º lugar: Juliana | 3º lugar: LucianaDuplas: 1º lugar: Alexsandro e Williams | 2º lugar: Debora e Gustavo | 3º lugar: Joacil e Romero

