George Câmara diz que prefere não votar em candidato denunciado na Impacto

Vlademir Alexandre George Câmara não se exclui de disputa pela Presidência.

Participando do grupo desde a primeira reunião, George Câmara reafirma que “quando o PCdoB entra em um grupo não é para sair”, e que manterá sua postura até a eleição. Contudo, questionado se poderia ser o candidato, o vereador, assim como os demais parlamentares do grupo, confirma que não há discussão sobre nomes.“Todos os membros do grupo têm o direito de serem candidatos, mas ninguém se colocou como candidato ou excluiu a possibilidade. Ainda não discutimos sobre nomes, e não sei quando o faremos”, explicou o vereador eleito.Na opinião de George Câmara, os movimentos da sociedade civil organizada, como OAB, Ministério Público e outras instituições, são benéficos para a Câmara e para a própria sociedade. “Feliz do Poder Legislativo que tem a participação e é fiscalizada pela sociedade, e feliz da sociedade que está próxima ao Legislativo”, declarou.Assim como vem sendo defendido por alguns destes movimentos, o vereador eleito também é favorável que a Mesa Diretora da Câmara Municipal seja ocupada por pessoas que não tenham sido denunciadas na Operação Impacto, para que os próprios acusados tenham a oportunidade de se defender perante a Justiça de forma tranqüila.“Eu torço para que todos (vereadores denunciados) provem sua inocência, mas enquanto isso não ocorrer, a sociedade merece que a instituição não tenha essa dúvida. É uma opinião pessoal”, declarou o parlamentar.O grupo de vereadores que farão oposição a Dickson Nasser tem os vereadores Edivan Martins (PV) e Aquino Neto (PV) como denunciados na Operação Impacto.