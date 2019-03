América apresenta os novos reforços

Artur Dantas Jogadores iniciam trabalho sem bola no CT Abílio de Medeiros.

A primeira apresentação foi feita na sala de imprensa, onde os jogadores recém-chegados e veteranos conversaram com o diretor de futebol do clube, Marcos Pires “Peninha”, o técnico Marcelo Vilar, o preparador físico Toninho e o médico Maeterlinck Rêgo.No contato inicial foi exposta aos jogadores a situação do clube que já amarga um período de quatro anos sem títulos. Além disso, a nova realidade financeira do América foi explicada, em especial por Marcelo Vilar, que tomou por base situações anteriores vivenciadas pelo clube.Marcelo lembrou que o América vive uma nova fase e pretende, com as contratações, encerrar o jejum de títulos do clube. Ele explicou que no elenco atual não chegou nenhuma estrela, em virtude de trabalhar com uma folha salarial reduzida.O técnico lembrou que no passado o clube contratou "estrelas" que não tiveram um bom rendimento no clube. “Eu prefiro trabalhar com jogadores medianos, mas que tenham vontade de se preparar e trabalhar pelo grupo”, destacou.Outra intenção revelada por Marcelo é a de aproveitar jogadores dos juniores, além de contratar atletas que já haviam trabalhado com ele em outros clubes. Ele lembrou que os “craques” podem florescer com muito trabalho “pois a vontade de se preparar corresponde a vontade de vencer.Outra intenção do treinador é trabalhar na Série B com a maior parte dos novos jogadores. Marcelo admitiu a possibilidade de novas contratações ao longo do campeonato, mas enfatizou que conhece o trabalho da maioria dos jogadores trazidos ao clube. Marcelo enfatizou que a contratação dos atletas foi uma decisão conjunta com a diretoria do América.

Jogadores Contratados:

Goleiros

– Rodolfo (mais um goleiro não revelado);

Laterais direitos

– Thiago Gasparino e Eduardo Igor ;

Lateral direito/esquerdo

– Carlinhos Paulista;

Laterais esquerdos

- Teles, Jackson (mais um jogador não revelado);

Zagueiros

– Onildo, Marcus Rogério, Adalberto, Alexandre (zagueiro volante) Thiago Messias e Sidrailson (zagueiro volante);

Volante

– Alexandre (mais dois volantes não revelados);

Meias

– Cacá, Marcinho (mais dois meias não revelados);

Atacantes -

Leandro Rodrigues, Patrick, Danillo (mais dois atacantes não revelados).