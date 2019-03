Na escolha do secretariado, Micarla prioriza qualificação dos ocupantes das funções

Júlio Pinheiro Seis dos oito secretários não são políticos.

Conheça um pouco mais dos novos auxiliares da prefeita eleita Micarla de Sousa:

Carlos Guedes

Para responder pela Secretaria Municipal de Tributação, Micarla de Sousa escolheu o engenheiro industrial, Carlos Guedes. Formado pela Faculdade de Engenharia Industrial da PUC/SP com cursos de pós graduação na George Washington University e New York Universty, foi professor na PUC/SP, na Faculdade de Economia e Universidade Federal de Pernambuco. Carlos atuou como diretor de organização e sistemas do BANESPA – Banco do Estado de São Paulo, e também foi vice-controlador e diretor de tecnologias no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Washington.

Jean Valério

O jovem jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Jean Valério, assume em 1º de janeiro, a Secretaria Municipal de Comunicação Social. Atuando na área desde 1999, o jornalista já foi editor de economia, política e diretor de redação, em alguns dos principais meios de comunicação do RN. Atualmente cursa especialização/MBA em marketing estratégico na FACEX.

Fernando Rezende

Um dos mais próximos à prefeita eleita Micarla de Sousa será o chefe de Gabinete Fernando Rezende. Formado em Administração de Empresas pela UFRN, foi coordenador de captação, controle e marketing, além de gerente de administração, finanças e patrimônio da Associação de Poupança e Empréstimo Riograndense (APERN). Atuou em funções diferentes nas Secretarias Municipais de Saúde e Educação, e no Estado nas Secretarias de Interior, Justiça e Cidadania, e Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte. Também trabalhou no Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN) e atualmente exercia a Chefia de Gabinete do Tribunal Regional Federal, em Recife.

Bruno Macedo

Para a Procuradoria Geral do Municipal, o responsável será Bruno Macedo, bacharel em Direito pela Universidade Potiguar e Especialista em Direito Público pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Também foi assessor na Procuradoria Geral da República, em Brasília, no período entre os anos de 2002 e 2005.

Roberto Lima

Membro da equipe de transição, o graduado em Direito pela UFRN, e Mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp (SP), além de Doutor em Filosofia pela Unicamp e Universidade Católica de Louvain (UCL – Bélgica), Roberto Lima, assumirá o comando da Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência. Três vezes chefe do Departamento de Filosofia da UFRN, também assumiu outras funções acadêmicas e foi Chefe da Casa Civil do Estado. E realizou vários Seminários de Gestão na área de “Novos Governos” dentro de um Sistema de Aperfeiçoamento Contínuo do Trabalho, por meio do Instituto Superior de Ciências do Trabalho, na UCL.Foi consultor no primeiro projeto que resultou a criação da Central do Cidadão no RN.

Regina Bezerra

Na Controladoria Geral do Município, assume a graduada em administração de empresas pela UFRN, Regina Bezerra. Na formação também estão a pós-gradução em Planejamento Urbano pela Universidade de Ottawa (Capital do Canadá), pós-graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e a pós em Orçamento pelo Ministério do Planejamento. Foi Secretária de Planejamento Urbano em Natal (atual Semurb) e participou como integrante da equipe de transição da prefeita eleita.