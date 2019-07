Cartão eletrônico: estudantes reclamam por não poderem usar alternativos

A troca das carteiras de estudante pelos cartões eletrônicos começaram em novembro do ano passado, mas boa parte dos estudantes está começando a usar o novo cartão somente este mês. Os estudantes estão reclamando da impossibilidade de utilizar o transporte alternativo.“Acho que isso não está certo porque acaba nos deixando com menos opções”, opinou a estudante Thais Revorêdo. Para a universitária Tatyane Macedo, a chegada dos cartões eletrônicos estudantis diminui as possibilidades de transporte. “Há locais em que existe pouco serviço de ônibus e as pessoas estão acostumadas a utilizar o transporte alternativo como uma solução pelo mau serviço”, apontou.Segundo o presidente da Federação Norte Riograndense das Entidades Estudantis(FORTE), Gledson Batalha, o estudante está sendo prejudicado por incompetência do Sindicato dos Permissionários de Transportes Opcionais do Rio Grande do Norte (Sintoparn), que não instalou os gets que receptam o cartão eletrônico.“Debate-se muito e não se dá o primeiro passo”, reclamou sobre a interoperabilidade solicitada entre os ônibus e alternativos. Para ele, não é justo que os alternativos utilizem o serviço instalado pelo Sindicato dos Transportes Urbanos (Seturn). Batalha afirma que é a favor da unificação, desde que exista uma iniciativa do Sintoparn.Segundo o chefe do Setor de Operações e Permissões da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU), Clodoaldo Cabral, existem dois postos do Sintoparn vendendo vale estudantil, um na Ribeira e outro no shopping Via Direta. Sobre a interoperabilidade, Cabral disse que a secretaria simpatiza com a idéia, mas aceitou a distribuição dos cartões eletrônicos por ordem da Justiça.

Entrega dos cartões:

Central da STTU - Via Direta: segunda à sexta-feira, das 9h às 20hSábados: 9h às 18h.Prazo máximo: até 31 de janeiroDocumentos: É preciso levar a carteira de estudante, identidade e declaração da escola.