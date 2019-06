Fapern faz entrega da premiação do 2º Concurso de Jornalismo Científico Nesta quinta-feira (8) também foram entregues os certificados dos concluintes do curso de Jornalismo Científico.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern) realizou no início da tarde desta quinta-feira (8) a cerimônia de entrega dos certificados do curso de Jornalismo Científico, promovido no ano passado, e de premiação da 2ª edição do Concurso de Jornalismo Científico.



Receberam o certificado 38 concluintes do curso de Jornalismo Científico dos mais de 100 participantes. Já o prêmio do concurso foi para a repórter Lídia Pace da Intertv Cabugi, na categoria jornalismo eletrônico, e para Isaíra Lima, do Jornal de Fato, na categoria jornalismo Impresso.



A presidente da Fapern, Isaura Rosado, observou o crescimento da participação da impressa no apoio a divulgação científica e comentou sobre as novidades da Fundação para este ano. “Além de novas categorias no concurso de 2009, vamos lançar um edital de apoio ao jornalismo científico”.



Segundo levantamento da Fapern, no ano passado foram 843 inserções na mídia impressa sobre ciência e tecnologia, totalizando 297 páginas, em oito jornais.