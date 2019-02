Mesa diretora quer congelar salários dos vereadores

Júlio Pinheiro Dickson Nasser: vereadores não poderão ter aumento.

O congelamento, no entanto, não atingirá os secretários e a prefeita que terão salários de R$ 9.200 e R$ 13.900, respectivamente. A mesa diretora diz que tomou como base os salários das principais capitais do Nordeste, e apontou para casos de pequenas cidades em que os salários dos secretários e prefeitos é superior ao de Natal. "Para se ter uma idéia, a prefeita de Macaíba tem aprovado um salário de R$ 15 mil", comparou Dickson, que aproveitou para explicar o motivo para a proposta de congelamento.“Devido a polêmica gerada pelo projeto anterior, pelas pessoas não terem entendido o conteúdo, decidimos congelar os salários dos vereadores”, declarou o presidente da Câmara, Dicksson Nasser.O projeto de reajuste salarial vai ser lido na próxima terça-feira (16) e será votado na quarta feira (17), em regime de urgência.Caso os vereadores não consigam aprovar projeto com emendas, o presidente da Câmara prometeu convocar sessão extra para o dia 22, último dia para encerrar atividades do legislativo.