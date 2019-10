Baraúnas prega cautela ante ABC Tricolor mossoroense recebe o alvinegro pela quarta rodada do Campeonato Estadual e busca sua primeira vitória jogando no estádio Nogueirão.

O Baraúnas recebe o ABC pela quarta rodada do Campeonato Estadual no domingo às 17h, em Mossoró. O técnico Samuel Cândido vê que sua equipe está preparada e pode realizar um bom jogo diante do alvinegro.



Em entrevista à Rádio Globo, ele destacou que em um jogo contra uma "equipe qualificada como o ABC", o time deve ter "mais cautela" para não se expor dentro de campo.



Samuel Cândido afirmou que para o tricolor mossoroense conseguir a primeira vitória no campeonato "os atletas têm que ter muito empenho dentro de campo".



O técnico do Baraúnas ressaltou que terão respeito pelo ABC dentro de campo, mas isso não significa abdicar do ataque durante o jogo.



Baraúnas e ABC se enfrentam no domingo (1) às 17h, no estádio Leonardo Nogueira, o "Nogueirão". O portal Nominuto.com acompanha em tempo real esta partida.