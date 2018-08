Reunião da bancada governista está atrasada Encontro estava agendado para as 18h, horário de Brasília; apenas Fábio Faria e Fátima Bezerra estão no local.

A reunião entre a governadora Wilma de Faria e os parlamentares federais aliados ainda não começou. No momento em que o encontro deveria estar ocorrendo, às 18h (horário de Brasília), apenas os deputados Fábio Faria (PMN) e Fátima Bezerra (PT) estavam no gabinete da Presidência do Senado, onde ocorrerá o encontro.



O presidente do Senado, Garibaldi Filho (PMDB), que participa da primeira reunião de bancada como aliado de Wilma, ainda estava em votação no plenário, enquanto a governadora e os seus auxiliares também não estavam no local.



O encontro entre os governistas – e neo-governistas do PMDB – deverá discutir a liberação de recursos para o Rio Grande do Norte, que motivou a ida de Wilma a Brasília para diversos encontros com ministros, bem como as emendas coletivas que o Governo irá definir como prioridades para o estado.