Atacante Moré rescinde contrato e deixa o ABC Jogador recebeu ótima proposta do futebol cearense, conversou com a diretoria alvinegra e acertou a rescisão contratual.

O atacante Moré não faz mais parte do elenco alvinegro. O jogador procurou a diretoria ABCdista na manhã desta quinta-feira (19) e comunicou que recebeu uma ótima proposta do Icasa/CE, clube onde teve ótima passagem em 2006, e tinha interesse em defender o time cearense. A direção ABCdista conversou com o atleta e ambos chegaram a um acordo.



Moré retornou no início da tarde ao Complexo, quando acertou os últimos detalhes e assinou a rescisão contratual. O atacante segue viagem para o Ceará, onde amanhã (20) se apresentará ao seu novo clube. O jogador fez 8 jogos com a camisa do ABC, dois amistosos e seis partidas válidas pelo Campeonato Estadual, e marcou dois gols na competição.



Fonte: www.abcfc.com.br