Quatro vítimas do desmoronamento da igreja Renascer continuam em estado grave

Fabio Jodas, Evelise Del Corso, Rebeca Martins da Silva, e Stefanie Batanovi de Sá, de 9 anos, vítimas do desabamento do teto da igreja Renascer, continuam internadas em estado grave.Stefanie sofreu traumatismo craniano e é o caso mais delicado. Outras 14 pessoas, que na segunda-feira (19) estavam em estado grave, nesta terça-feira (20) foram classificadas pelos hospitais como “estáveis”. As informações são da assessoria de imprensa da igreja Renascer.Pela manhã, a nona pessoa que morreu em consequência do desabamento foi identificada como Ana Lucia de Souza Menezes, 39 anos. Ela foi enterrada no Rio de Janeiro.

* Fonte: Agência Brasil.