Sandro treina, mas pede tempo para recondicionamento

David Freire Após seis anos, Sandro retorna ao ABC.

Ele elogiou a nova estrutura do clube. “Está totalmente diferente de quando eu joguei aqui”, lembra. “É um orgulho poder retornar ao clube onde comecei e que me projetou para o futebol”, completou o jogador.Sandro disse que ainda não reúne condições satisfatórias para já estrear pelo ABC no clássico-rei diante do América, no domingo (15). “Estou pronto para dar sequencia ao meu trabalho, mas preciso deste tempo”, explicou. O último jogo de Sandro foi em setembro do ano passado.O atleta declarou que conhece o técnico Heriberto da Cunha e já jogou contra alguns dos seus companheiros de agora. Com relação ao setor do campo em que vai atuar, ele disse que vem jogando na meia, mas pode ir a lateral “dependendo da necessidade do treinador”.