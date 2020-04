AL da Paraíba também questiona no STF posse de José Maranhão Determinação partiu do deputado Arthur Cunha Lima, que é tio do governador cassado Cássio Cunha Lima.

Além do PSDB, a Assembléia Legislativa da Paraíba também resolveu questionar hoje (18), no Supremo Tribunal Federal (STF), a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dar posse ao segundo colocado nas eleições para governador da Paraíba – José Maranhão (PMDB) -, em decorrência da cassação do mandato do primeiro colocado, Cássio Cunha Lima (PSDB).



A assembléia ajuizou no STF uma Reclamação, que ficará sob a relatoria do ministro Celso de Mello. O presidente do órgão legislativo, Arthur Cunha Lima, é tio do governador cassado. Cássio e seu vice foram cassados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2006, quando teriam se valido para promoção pessoal da distribuição de cheques por meio de um programa assitencial do governo.



Fonte: Agência Brasil