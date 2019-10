PSDB definirá apoio para Presidência do Senado de última hora Após uma reunião da bancada, o partido ouviu as propostas dos dois candidatos ao pleito nesta quarta-feira (28).

O apoio do PSDB será decisivo para a escolha do novo presidente do Congresso Nacional. A bancada do partido se reuniu nesta quarta-feira (28) para elaborar uma carta de propostas aos dois candidatos ao pleito: o senador Tião Viana (PT-AC) e José Sarney (PMDB-MA).



“Decidiremos lá para domingo ou segunda”, declarou o líder do PSDB Arthur Virgílio. O anúncio foi feito depois que o partido recebeu uma carta do senador petista, se comprometendo com os 12 pontos apresentados pela legenda como condição para oferecer o apoio.



Arthur Virgílio afirmou que seu partido defende que a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) fique com o senador peessedebista Eduardo Azeredo (MG). Interrogado sobre nota de uma agência de notícias, segundo a qual o PTB defende a indicação do senador licenciado Fernando Collor (AL) para essa comissão, Virgílio observou que seu partido "é a terceira bancada do Senado" e tem o direito, "se quiser", de indicar nome para a CRE.



A eleição para Presidência do Congresso Nacional está marcada para começar às 10h, da próxima segunda-feira (2).





*Fonte: Agência Senado