Wilma: A nossa relação com Henrique Alves é a melhor possível

Gabriela Duarte Wilma de Faria confirma proximidade com Henrique Alves

Enquanto alguns representantes do PMDB fazem questão de demonstrar a insatisfação com a governadora, por ela ter duvidado do empenho do senador Garibaldi em prol do Rio Grande do Norte, quando esteve à frente da Presidência do Congresso Nacional, o deputado Henrique é mais cauteloso. Prefere não esgotar as possibilidades com o PSB declarando sua expectativa de que se repita aqui, no RN, a aliança nacional (PT-PMDB-PSB).Apesar de ter dito que “todos estão livres para fazer as alianças que quiserem”, se referindo ao PMDB e ao PSB, a governadora reitera a sua proximidade com o presidente do Diretório Estadual dos peemedebistas.“A nossa relação com o deputado Henrique Alves é a melhor possível. Ele está sempre se colocando em favor do interesse do nosso Estado, está sempre somando conosco”, declarou Wilma de Faria pouco antes de assistir à posse do presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria na tarde desta segunda-feira (2). Bem humorada, a governadora revelou até que as conversas ultrapassavam a esfera administrativa. “Conversamos também sobre política”.