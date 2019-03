América x Apcef decidem vaga à final da categoria Sub-17 O vencedor vai enfrentar o Palmeiras das Rocas, que eliminou o Atlético Potiguar de 4 a 0 na outra semifinal.

América x Apcef fazem amanhã (17) às 15h, no Juvenal Lamartine, a segunda semifinal do Campeonato Estadual sub 17. O time americano joga pelo empate. O vencedor deste confronto decide o certame no próximo sábado dia 20/12 no estádio Juvenal Lamartine, ás 8h, diante do Palmeiras das Rocas.



A equipe alviverde eliminou o Clube Atlético Potiguar por 4 x 0. O juiz do jogo de amanhã (17) será Eduardo Marinho, tendo como auxiliares Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima. O árbitro reserva será João Batista Bezerra de Oliveira.



Assessoria de imprensa