Bombeiros controlam fogo no Parque da Cidade

Geraldo Miranda Bombeiros não tiveram muito trabalho para controlar incêndio.

O incêndio começou por volta das 18h e demorou cerca de 30 minutos para ser controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram por uma área de um quilometro, queimando toda vegetação nas proximidades.Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ”em áreas como a do Parque da Cidade o fogo tende a se espalhar mais rápido devido a vegetação seca e ao vento".Será pedido ao Governo do Estado um reforço para a área, como forma de impedir que outros incidentes do tipo aconteçam.

* Atualizada em 08/01 para corrigir informação.