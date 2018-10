Natal tem que dar lucro social, diz Micarla de Sousa

Luana Ferreira Micarla de Sousa garantiu que não interferirá na sucessão da Câmara Municipal.

“Não é possível que um empreendimento passe dois anos dentro da Semurb antes de ser liberado, e não dá pra ficar indo ou voltando: ou ele agride a legislação ambiental ou não agride”, criticou.Ricardo Abreu, presidente da CDL e um dos maiores empreendedores na área de imóveis de Natal, já havia comentado, antes da chegada da prefeita, que a gestão da Secretaria deveria mudar e que as áreas em que esperava maior atenção de Micarla eram Saúde, Turismo e Trânsito.A prefeita eleita aproveitou o público de empresários e comparou sua futura administração ao de uma empresa privada, defendendo diminuição de gastos da máquina administrativa e aumento na arrecadação dos impostos. “Natal tem que dar ´lucro´ social”.Ela relembrou os “cases” de sucesso que havia conhecido em São Paulo e Minas Gerais e disse que no futuro Natal também será um exemplo de “case” de sucesso. Mas não detalhou como conduzirá a mudança ou nomes do seu Secretariado, como esperava muitos dos presentes. “Desculpe, mas eu não vou dar o furo de vocês hoje”, brincou com a imprensa.O presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria (PMN), se referiu a Micarla de Sousa como a geradora de um ciclo de mudanças no País. “A política brasileira mudou, e essa mudança começou em Natal, porque você sepultou o instituto da transferência de votos.”Ele lembrou que a pevista havia entrado na política “humildemente” como vice-prefeita e que agora havia virado “uma espécie de pop star nacional”, já que ficou conhecida por ter saído vitoriosa mesmo com a participação de Lula na campanha adversária.Faria comparou sua trajetória com a de Micarla, já que segundo ele ambos foram subestimados por terem entrado na política no rastro de seus pais, e afirmou que, passada a lua de mel pós-eleições, ela conheceria a dificuldade de sentar na cadeira de prefeito ou de governador.Sobre a sucessão na Câmara Municipal, Micarla adiantou que respeitará o Legislativo e não indicará um nome para a presidência. Mas arriscou uma previsão para 2009: “Robinson, seu discurso me emocionou, mas eu não entendi quando você falou que seria difícil sentar na cadeira de governador”, brincou.