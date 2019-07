Começa o julgamento do prefeito de Guamaré Três juízes já votaram pela posse de Auricélio Teixeira, o segundo colocado nas urnas.

Começou agora há pouco o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para definir quem assume a prefeitura de Guamaré. O prefeito eleito, Mozaniel de Melo (PP) está sendo questionado na justiça devido ao seu vice e pai, João Pedro Filho ter as contas rejeitadas.



Nesta terça-feira (13) devem ser votados cinco processos referentes à eleição de Guamaré, todos relacionados à candidatura de João Pedro Filho.





