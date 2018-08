Sempre tive uma relação de respeito com a governadora, afirma Micarla de Sousa

Vlademir Alexandre Segundo Micarla de Sousa, relacionamento com governadora é "tranquilo".

Micarla de Sousa lembra que "antes de ser aliada, eu era eleitora dela". A prefeita eleita de Natal destacou que tem um relacionamento "tranquilo" com a governadora.Na opinião dela, a governadora vai continuar mantendo essa boa relação com Natal "independente de quem esteja na Prefeitura".O encontro entre as chefes do Executivo Municipal e Estadual, respectivamente, ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), na Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan) e contou com a presença do vice-prefeito Paulinho Freire, do deputado Estadual Robinson Faria e do deputado Federal Fábio Faria.