Grupo Beira de Teatro estréia " ...pq nunca nos trataram com amor!"

O grupo Beira de Teatro estréia hoje (27) o espetáculo "...Pq nunca nos trataram com amor!", às 20h na Casa da Ribeira.A obra, que chega ao público propositadamente ainda em processo de montagem, é fruto de dois anos de pesquisa e trabalho do grupo. A aposta em uma linguagem nova, o pós-dramático, nasceu da necessidade de comunicar para além da dramaturgia tradicional e do encontro com a diretora Carolline Cantídio."Como artista estava cansada por ter que participar desse circo das relações sociais de desafeto, mas tive a sorte de encontrar o Grupo Beira com inquietações semelhantes, sugerindo que talvez a gente precisasse se tratar com mais amor e, na contramão do mercado de entretenimento, realizar um trabalho de arte contemporânea", disse Carolline.A peça mistura elementos do teatro, da dança e da música em uma composição integrada. A trilha sonora composta por Luiz Gadelha e Simona Talma é executada ao vivo.O elenco é composto por George Holanda, Potyra Pinheiro, Henrique Fontes e Paula Vanina. O cenário é de Thiago Vieira, o figurino é do grupo e a luz é de Ronaldo Costa.

Enredo

"...pq nunca nos trataram com amor!" mostra as trajetórias de quatro personagens e seus fantasmas. A heroína, a harpia, o algoz e a vítima não são, nessa peça, exclusivamente o que os títulos possam sugerir. Essas são suas máscaras. Juntos eles desenham um circuito de relações que parece não querer caber no cotidiano.A "história" da peça, que se mistura com a experiência de vida de cada um dos integrantes desse processo, vai sendo contada de forma fragmentada."Vivenciar na pele os nossos atos de desamor, seja em nossa direção ou na direção dos outros, é romper com a idéia de que teatro é apenas texto e que só se pode contar uma história com palavras. Ora, o amor é muito mais do que as palavras: Eu te amo", disse o ator Henrique Fontes.O grupo Beira já encenou as peças "O Tempo da Chuva" e "Pra Resolver os Problemas do Mundo".

"...Pq nunca nos trataram com amor!"

Horário: 20hLocal: Casa da RibeiraIngressos: R$ 10 (inteira)Informações e Reservas: 3211-7710