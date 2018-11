Preços de combustíveis ficam estáveis em Natal no mês de novembro Procon Municipal constata estabilidade de preços na gasolina e no diesel e redução no valor do álcool e gás natural veicular.

Uma pesquisa divulgada na manhã dessa segunda-feira (24) aponta a estabilidade no preço dos combustíveis em Natal no mês de novembro, segundo pesquisa divulgada pelo Procon Municipal, órgão vinculado à Secretaria do Gabinete Civil da Prefeitura Municipal do Natal, feita semana passada em 124 postos de combustiveis.



A variação negativa do álcool (0,25%) e do gás natural veicular (0,6%) foi registrada pela pesquisa, que também detectou estabilidade de preços na gasolina comum e aditivada, diesel e gás de cozinha.



O preço da gasolina comum está em média R$ 2,666, mais barata que no ano passado, quando custava R$ 2,667. Mais de 90% dos postos consultados mantiveram os mesmos preços constatados na pesquisa anterior, enquanto 6% promoveram redução nos preços e 3,4% aumentaram os preços.



A diferença entre o maior e o menor preço da gasolina é de apenas 4,61%, equivalendo a aproximadamente R$ 0,12 (doze centavos) por litro. A pesquisa do Procon Municipal constatou a ocorrência de apenas 12 preços diferentes de gasolina num universo de 116 postos.



O menor preço constatado pela pesquisa foi R$ 2,580 (um posto) e o maior, R$ 2,699 (um posto). Os preços mais comuns são R$ 2,690 (43 postos, ou 37,1%) e R$ 2,640 (25 postos).



O álcool comum está custando R$ 1,939, contra os R$ 1,943 de outubro passado (preços médios). Esse preço representa 73% do valor da gasolina, o que significa que não há vantagem para o consumidor que possui veículo flex.



Cerca de 70% dos postos mantiveram os mesmos preços do álcool de outubro, enquanto 25,2% promoveram redução e 5,2% reajustaram os preços. A diferença entre o maior (R$ 1,999) e o menor preço (R$ 1,750) é de 14,2%, e os preços mais comuns são R$ 1,910 (24 postos) e R$ 1,960 (23 postos). O diesel continua custando R$ 2,086/litro (média), mesmo preço de outubro. O preço mais comum é R$ 2,050 (40 postos).



O gás natural veicular que já havia apresentado queda de 0,24% em outubro, registra nova redução (-0,60%), passando de R$ 1,817 o metro cúbico (em outubro) para R$ 1,806 agora em novembro. Cerca de 46% dos postos comercializam o GNV ao preço de R$ 1,830 o metro cúbico.



Mais da metade (58%) dos postos mantiveram os mesmos preços de outubro, enquanto 36% promoveram redução nos preços.



Já o gás de cozinha continua, em novembro, praticamente com os mesmos preços de outubro (R$ 33,33 contra R$ 33,31, respectivamente).



Os postos localizados na Zona Sul registram os mais altos preços médios para o álcool (R$ 1,943) e para a gasolina (R$ 2,672), enquanto nos postos da Zona Leste/Centro o diesel e o gás natural veicular custam mais caro.



Por outro lado, álcool, gasolina e gás natural veicular apresentam menores preços nos postos da Zona Norte, enquanto o diesel custa menos na Zona Oeste.



* Com informações da Prefeitura de Natal