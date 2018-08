Emissão de passaporte se torna mais ágil na Polícia Federal Com aumento no número de servidores no atendimento, expectativa é que o número de passaportes emitidos aumente consideravelmente.

Após aumentar o número de servidores no setor de atendimento à emissão de passaporte, a Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte pode agora atender de uma melhor forma aqueles que agendaram e que pretendem obter o documento no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte.



Após o aumento de servidores para emissão dos passaportes, o usuário aguarda apenas o prazo de seis dias úteis para receber o documento, que é confeccionado pela Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.



Nos últimos três meses, a Polícia Federal expediu em média 850 passaportes/mês, em Natal.



Passo a passo

O processo para a solicitação do passaporte começa com o acesso ao site do Departamento de Polícia Federal (www.dpf.gov.br), onde constam todas as informações úteis sobre como se tirar o documento.



Estando na página, o internauta clica no link "Requerer emissão de passaporte" e selecione o estado do RN logo após informe a cidade de Natal onde deseja obter o passaporte.



Em seguida, verifique a documentação necessária, lembrando que não há renovação e muito menos prorrogação de passaporte. Ou seja, se o documento está com prazo de validade expirado ou prestes a expirar e a pessoa queira um novo documento de viagem, serão exigidos todos os documentos originais relacionados.



Após a inclusão dos dados pessoais será emitido um número de protocolo e a Guia de Recolhimento da União (GRU). O boleto deve ser quitado observando-se a data de vencimento.



Emitido os referidos documentos, o requerente deverá no próprio site fazer o agendamento e só no dia marcado comparecer na sede do órgão que fica situada à Rua Dr. Lauro Pinto,155 – Lagoa Nova – Fone: 3204-5500 (proximidades da CEASA) munido da documentação original exigida (relação abaixo), GRU paga e protocolo da solicitação.



*Com informações da Polícia Federal