Dunga considera difícil o Grupo B da Copa das Confederações Itália, Estados Unidos e Egito são os adversários do Brasil na África do Sul

O técnico Dunga considerou difícil o grupo que coube ao Brasil na Copa das Confederações, depois do sorteio realizado em Joanesburgo, com Itália, EUA e Egito. Comparado então ao Grupo A, que tem África do Sul, Iraque, Nova Zelândia e Espanha, Dunga disse não haver exagero na definição feita pela imprensa como sendo o B o "grupo da morte".



- É um grupo duro, que se torna mais difícil ainda quando comparado ao Grupo A. Claro que seria melhor enfrentar seleções menos fortes no início, mas não dá para escolher adversários. Temos que estar bem preparados para superar todos os obstáculos..



Dunga fez uma rápida análise das seleções que o Brasil enfrentará na primeira fase. A Itália, com sua tradição e futebol de estilo competitivo, é logicamente o adversário mais difícil. Os Estados Unidos, para o técnico, apresentam um futebol que vem evoluindo muito nos últimos anos, e o Egito é apontado com um time que poderá surpreender..



- Vi alguns jogos do Egito e gostei. É um bom time, que não pode ser menosprezado. A Itália tem tradição e é sempre uma candidata ao título em todas as competições que disputa. E os Estados Unidos têm sido um adversário difícil para qualquer seleção ultimamente.



A Copa das Confederações da África do Sul 2009 será disputada de 14 a 28 de junho. O Brasil estréia no dia 15 de junho contra o Egito, às 16 horas (11 horas de Brasília), em Mangaung/Bloemfontein. O segundo jogo será contra os Estados Unidos, no dia 18 de junho, às 16 horas (11 horas de Brasília), em Tshwane/Pretoria. O último jogo da primeira fase será contra a Itália, no dia 21 de junho, às 20h30 (15h30 de Brasília), em Tshwane/Pretoria.



A delegação viaja para a África do Sul depois de a Seleção Brasileira participar das 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, quando enfrentará o Uruguai, no dia 7 de junho de 2009, em Montevidèu, e o Paraguai, no dia 10 de junho, em casa



A Seleção Brasileira é a atual campeã da Copa das Confederações, com o título conquistado em 2005, na Alemanha.



O critério para a participação das oito seleções foi o seguinte: o Brasil (campeão da Copa América de 2007), Itália (atual campeã do mundo), Espanha (campeã da Eurocopa 2008), Egito (campeão da Copa das Nações da África 2008), Estados Unidos (campeão da Copa Ouro 2007), Iraque (campeão da Copa da Ásia 2007), Nova Zelândia (campeã da Copa das Nações da Oceania 2007/08) e África do Sul (país anfitrião).



CBF News