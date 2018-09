Campanha pelo Registro Civil de Nascimento é prolongada até 17 de dezembro

O período de Campanha pelo Registro Civil de Nascimento que inicialmente seria de uma semana foi estendido para um mês, até o dia 17 de dezembro. Com isso, atingirá um número maior de pessoas em todo o Brasil, mobilizando-as quanto à importância desse documento.Durante a Campanha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estará mobilizando magistrados de todo o Estado, servidores e população em prol da causa com o slogan da campanha informativa: "Existo. Tenho registro!", além da distribuição de cartazes, nos prédios do Judiciário, em farmácias, supermercados, cartórios e spots informativos para os veículos de comunicação.O registro civil de nascimento é gratuito para todas as idades, mesmo para os adultos que ainda não possuem o documento.

* Fonte: TJRN.