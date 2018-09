Escola de Música da UFRN lança coleção de CDs

Em comemoração ao cinqüentenário da UFRN, a Escola de Música da UFRN (EMUFRN) lança nesta segunda-feira (17), em parceria com a Petrobras, a coleção de CDs

Música do Campus

a partir das 19h, na Escola de Música da UFRN.A noite também contará com as apresentações do Coral da Petrobras e da Big Band Jerimum Jazz, que chamará ao palco alguns dos professores de música da UFRN e o guitarrista Nelson Faria.O projeto, sob a coordenação do professor Airton Guimarães, foi feito por alunos da Escola de Música.“Na época eu estava na direção da Escola e fui procurado pela comissão dos 50 anos da UFRN e perguntado sobre qual contribuição poderia dar. Pela produção musical e repertório que temos hoje na UFRN, pensei nos CDs”, explica o professor.Entre os grupos que participarão da coletânea está o Sexteto Potiguar, os músicos Fábio Presgrave e Rami Khalifé, o Quarteto de Cordas, Octeto de Saxfones, Jerimum Jazz e os violinistas Álvaro Barros e Danilo Guanais.O evento também abre a 20ª Semana de Música, realizada entre os dias 17 e 21 de novembro, que terá além do lançamento de CDs, apresentações musicais, mini-cursos, master classes, palestras, mostra de vídeos, o 4º Fórum de Pesquisa em Música e a realização do Prêmio EMUFRN 2008.Os CDs serão comercializados ao preço de R$15 cada e apenas durante a Semana de Música.