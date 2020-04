Barragem do Apodi é das mais cheias

Cedida Barragem de Santa Cruz está com 90% da capacidade.

Confira o volume dos principais reservatórios do Estado:

Porém, os números divulgados pela Semarh indicam que outros grandes reservatórios como o Armando Ribeiro Gonçalves (maior do Estado) e a barragem de Poço Branco estão com um volume acima de 80% de suas capacidades. No último ano, o período chuvoso intenso fez com que mesmo barragens quase secas viessem a extrapolar seus limites.As sangrias garantiram a festa de muitos moradores e agricultores, mas também contribuíram com as enchentes que atingiram mais de 100 mil pessoas e boa parte da economia dos vales do Açu e do Apodi.• Reservatório – Município (Capacidade em milhões de m3) – Volume atual• Armando Ribeiro - Assu (2.400,0) - 81,98%• Santa Cruz - Apodi (599,7) - 89,95%• Umarí - Upanema (292,8) - 79,18%• Poço Branco - Poço Branco (136,0) - 80,32%• Boqueirão - Parelhas (85,0) - 77,34%• Itans - Caicó (81,7) - 66,73%• Mendubim - Assu (76,3) - 78,45%• Sabugi - São João do Sabugi (65,3) - 65,22%• Pau dos Ferros - Pau dos Ferros (54,8) - 69,93%• Passagem das Traíras - S. José do Seridó (48,8) - 65,26%• Gargalheiras - Acari ( 40,0) - 68,42%• Trairi - Tangará (35,2) - 85,33%• Cruzeta - Cruzeta (35,0) - 57,29%• Campo Grande - São Paulo do Potengi (34,0) - 81,76%• Lucrécia - Lucrécia (27,2) - 67,87%• Carnaúba - São João do Sabugi (25,7) - 59,40%• Pataxó - Ipanguaçu (24,5) - 73,60%• Rodeador - Umarizal (21,7) - 81,58%• Esguicho - Ouro Branco (21,5) - 65,62%• Japi II - São José do Campestre (20,6) - 88,04%• Boqueirão - Angicos (19,7) - 71,06%• Inharé - Santa Cruz (17,6) - 79,26%• Rio da Pedra - Santana do Matos (12,4) - 79,64%• Beldroega - Paraú (11,3) - 52,74%• Marcelino Vieira - Marcelino Vieira (11,2) - 63,81%• Santo Antônio - Caraúbas (11,1) - 56,04%• Bonito II – São Miguel (10,8) – 75,22%• Dourado - Currais Novos (10,3) - 60,60%• Caldeirão - Parelhas (10,1) - 64,31%