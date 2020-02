Sesap reforça campanha contra AIDS durante carnaval

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) anunciou que durante o período do carnaval, será feita a distribuição de 300 mil unidades de preservativos masculinos, 100 mil unidades de preservativos femininos e 50 mil unidades de gel lubrificante com o objetivo de prevenir o surgimento de novos casos de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

A distribuição acontece através da Coordenadoria de Promoção a Saúde, Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica e do Programa Estadual de DST/Aids, que também disponibilizará materiais educativos como12 mil abanos de papel e 12 mil folders educativos, cartazes e faixas.

Os insumos serão disponibilizados para as Unidades Regionais de Saúde (Ursaps), municípios e organizações não governamentais parceiras da Sesap. O Programa Estadual de DST/aids também encaminhará recomendação técnica do Programa Nacional DST/HIV/aids para os parceiros, visando facilitar o acesso aos insumos nos postos de saúde, nas campanhas e nas ações de rua.

A Sesap alerta para que todos os gestores municipais fiquem atentos à necessidade de solicitar junto às regionais de saúde a sua cota extra para o carnaval 2009. A campanha deste ano é continuação 1º de dezembro de 2008 - Dia Mundial de Luta contra a Aids - "Camisinha depois dos 40: experimenta!", e terá como público prioritário a população feminina com mais de 50 anos.

A escolha desse público é uma resposta à tendência de crescimento da epidemia entre mulheres, pois elas estão mais suscetíveis à infecção pelo HIV do que os homens.

"As mulheres maduras estão aprendendo que ter uma vida sexual plena depois da menopausa é possível com os avanços da medicina. Porém, não estão atentando para os riscos que relações sexuais desprotegidas, mesmo com parceiros fixos, oferecem. Os dados epidemiológicos mostram isso claramente", afirma a coordenadora do Programa Estadual de DST/aids, Carla Glenda.