Micarla define secretariado para administrar Natal

Fotos: Vlademir Alexandre Anúncio foi feito em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (23).

No dia 15 deste mês, oito nomes já haviam sido divulgados. Na campanha, Micarla prometeu criar uma Secretaria Municipal de Defesa Social. A pasta será conduzida pelo delegado Sérgio Leocádio. Outra novidade implantada pela prefeita eleita é o desmembramento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. No primeiro grupo, o critério técnico prevaleceu, agora o político falou mais alto.Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – Kalazans BezerraSecretaria de Educação - Elias NunesSecretaria de Obras e Viação - Demétrios TorresSecretaria de Esporte e Lazer - João AnaniasSecretaria Municipal de Serviços Urbanos - João BastosSecretaria de Ação e Defesa Social – Sérgio LeocádioSecretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano – Kelps LimaSecretaria Municipal de Saúde – Levi JalesSecretaria Municipal de Ação Social – Rose de SousaSecretaria Municipal de Turismo – Soares JúniorSecretário Chefe do Gabinete do Prefeito - Fernando RezendeSecretário de Administração - Roberto LimaSecretário de Planejamento - Augusto Carlos ViveirosSecretário de Articulação e Integração - João FaustinoSecretário de Tributação - Carlos GuedesSecretário de Comunicação - Jean ValérioProcuradoria Geral do Município - Bruno Macedo DantasControladoria Geral do Município: - Regina Mota.Urbana - Bosco AfonsoFuncarte - César Revoredo