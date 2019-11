Câmara debate papel das fontes renováveis de energia A proposta prevê que, pelo menos, 15% da energia consumida no país venha de fontes alternativas a partir de 2020.

A Comissão Especial de Fontes Renováveis de Energia da Câmara de Deputados realizará um debate, nesta terça-feira ( 3), para atualizar informações sobre o tema. O relatório final deverá ser votado, segundo a comissão, até abril. Dentre os projetos analisados, está o de incentivos ao uso de energia renovável. A proposta prevê que, pelo menos, 15% da energia consumida no país venha de fontes alternativas a partir de 2020. Entre os especialistas que vão debater o assunto, estará presente, de acordo com a Comissão, o secretário-executivo do Conselho Global de Energia Eólica, Steve Sawyer.



O Plano Decenal de Expansão de Energia 2008/2017 prevê uma maior participação de fontes alternativas na matriz brasileira. A porcentagem de eólica passaria de 0,3%, em 2008, para 0,9%, em 2017. Já a biomassa aumentaria de 1% para 2,7%. Contudo, fontes como as térmicas a óleo combustível passariam de uma participação de 0,9% em 2008, para 5,7%. As hidrelétricas, que no ano passado contribuíram com 85,9%, passariam a colaborar com 75,9% em 2017.



* Com informações da Agência Câmara.