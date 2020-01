DEM consulta TSE sobre pedido de desfiliação de ex-corregedor Partido quer saber acerca de temas como a desfiliação partidária e a relação com o vínculo partidário do deputado Edmar Moreira.

O Democratas vai ajuizar amanhã (11) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consulta, em tese, sobre os efeitos de ações como a impetrada na Corte pelo deputado Edmar Moreira sobre sua desfiliação partidária e a relação com o vínculo partidário. Na ação, o DEM faz várias perguntas ao TSE para que possa se posicionar em relação à questão do deputado Edmar e de outros casos que porventura ocorram.



Entre as perguntas estão: Que efeito o ajuizamento de pedido de justificação de desfiliação, formulado por mandatário ainda filiado, gera sobre o vínculo de filiação partidária? A pretensão manifestada em pedido formulado por mandatário ainda filiado de não mais integrar os quadros do partido implica desfiliação?



Outra pergunta que o DEM formula aos ministros do TSE é se a improcedência de pedido de justificação formulado autoriza o mandatário a manter o vínculo partidário? E ainda, se a desistência da desfiliação, em razão do indeferimento, constitui hipótese de infidelidade partidária?



Com a resposta dos magistrados a essas perguntas, o DEM quer se posicionar sobre a questão do deputado Edmar Moreira e ter segurança das interpretações que a Corte dará a essas indagações que o partido faz em tese.