Micarla de Sousa, vice e vereadores eleitos em Natal serão diplomados às 17h

Vlademir Alexandre Micarla de Sousa será diplomada nesta quinta-feira(18).

A prefeita eleita de Natal, Micarla de Sousa, o seu vice-Paulinho Freire e os 21 vereadores eleitos serão oficialmente diplomados pela Justiça Eleitoral nesta quinta-feira (18), numa cerimônia marcada para às 17h, no Auditório do Centro de Operações da Justiça Eleitoral (Coje), na rua da Torre, em Morro Branco.



Micarla foi eleita com 50,84% dos votos no 1° turno das Eleições Municipais 2008 em Natal. Integrante do Partido Verde, ela é jornalista por formação e já exerceu o cargo de vice-prefeita da cidade. Atualmente, ocupa uma cadeira na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.