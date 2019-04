Deputados aprovam projeto de lei que autoriza empréstimo de R$ 200 milhões pelo Governo A sessão extraordinária que acabou no início da tarde desta quarta-feira (23) foi o último compromisso dos deputados em 2008. Agora a Assembléia Legislativa entra em recesso.

Os deputados estaduais aprovaram no início da tarde desta quarta-feira (24) o projeto de lei que autoriza a contratação do empréstimo de quase R$ 200 milhões pelo Governo do Estado junto ao Banco do Brasil. A sessão extraordinária de hoje foi o último compromisso dos deputados em 2008 e agora a Assembléia Legislativa entra em recesso.



O projeto foi aprovado após a apresentação de uma emenda do deputado Fernando Mineiro, e reduziu em R$ 100 milhões a proposta inicial do Governo, que era de R$ 300 milhões.



A matéria deveria ter sido votada, em 11 de dezembro, mesmo dia em que foi votado o Orçamento Geral do Estado. No entanto, naquela ocasião, o deputado Getúlio Rêgo do DEM questionou como seriam utilizados os recursos do empréstimo.



Nesta terça-feira (23), os deputados suspenderam a sessão para discutir, em reunião de líderes, se o projeto entraria ou não na pauta com dispensa de tramitação.