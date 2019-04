João Ananias é indicado para assumir a SEL

Foi anunciado na tarde desta terça-feira (23) o nome que assume a pasta de esporte na gestão de Micarla de Sousa. João Ananias “Joquinha” foi confirmado como o novo secretário de esporte da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Ele substitui Ney Dias que assumiu o cargo em junho deste ano.Em entrevista ao

Nominuto.com

, Joquinha falou da surpresa em ser indicado como o novo secretário e revelou que recebeu uma ligação na segunda-feira (22) do presidente da Assembléia Legislativa, o deputado estadual Robinson Faria informou que ele havia sido indicado pelo Partido Progressista com um dos nomes mais cotados para assumir o cargo.Sobre os projetos que pretende desenvolver, ele falou que só depois de uma conversa com a prefeita eleita é que as diretrizes serão definidas. Porém, adiantou que “os esporte precisam ser estimulados em Natal”. O encontro entre o novo secretário e a prefeita deve acontecer na sexta-feira (26), quando ele retorna de viagem.É a primeira vez que Joquinha assume uma pasta relacionada com esportes. Anteriormente ele foi oficial de gabinete no governo e assessor parlamentar de Garibaldi Alves, além de sub-coordenador de apoio às comunidades rurais.