Robinson estava preocupado com a AL, e não com candidatura, diz deputado

Gabriela Duarte Raimundo Fernandes: "Robinson disse tudo".

Durante a leitura da mensagem anual da governadora, Wilma de Faria disse que os deputados “engessaram” as ações do Executivo com as emendas ao OGE. Em resposta, Robinson cobrou respeito à Assembléia e disse que a Casa sempre foi parceira das ações do Governo do Estado. O fato criou um mal-estar entre os líderes políticos, mas Raimundo Fernandes acredita que o presidente de seu partido agiu corretamente.“Eu acho que Robinson respondeu à altura. Mostrou com números que havia equívocos por parte de qualquer membro do Governo, porque alteramos apenas 0,6% do orçamento, então não engessamos nada.Na opinião de Raimundo Fernandes, que relatou o OGE, faltou discussão sobre o projeto por parte do Executivo e, conseqüentemente, houve o descontentamento dos membros do Governo.“Todos os orçamentos são discutidos antes com a sociedade e Assembléia. Dessa vez, não foi discutido com ninguém, e cabe à Assembléia colocar em plenário e fazer as alterações que achar convenientes. É um direito dos deputados”, argumentou.Com relação aos efeitos políticos que a atitude de Robinson Faria com a governadora pode acarretar, Raimundo Fernandes acredita que o presidente da Assembléia “não está pensando na eleição de 2010”, e que o objetivo principal é a defesa da autonomia do Legislativo.“Robinson não está preocupado com candidatura, e sim com a imagem da Assembléia. Com relação à candidatura ele discute depois”, resumiu o parlamentar.