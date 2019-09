Governadores do Norte e Nordeste discutem em Brasília redução das desigualdades

Governadores do Norte e Nordeste se reúnem hoje (28) em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir formas de reduzir as desigualdades regionais de modo mais acelerado. O encontro está marcado para as 15h (de Natal) no Palácio do Planalto.O debate será feito em torno de quatro temas - redução da mortalidade infantil, queda do analfabetismo, erradicação do sub-registro civil e fortalecimento da agricultura familiar.Antes da reunião com Lula, os governadores e secretários se encontram, no Planalto, com representantes dos Ministérios da Educação, Saúde, do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria Especial de Direitos Humanos.O encontro é organizado pela Secretaria de Relações Institucionais. Devem participar os governadores do Amazonas, Amapá, Acre, de Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, Roraima, Tocantins, Alagoas, da Bahia, do Ceará, Maranhão, Piauí, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.No início de fevereiro, o mesmo debate deve ser feito com prefeitos de todo o país, durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos.

* Fonte: Agência Brasil.