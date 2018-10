Operação Lord: líder da quadrilha, "Senhor" teme ser morto em Alcaçuz Alexsandro Freitas de Souza revelou ao diretor da penitenciária, Ailson Dantas, que tem muitos inimigos nos pavilhões da unidade prisional.

Líder da quadrilha desarticulada durante a Operação Lord, Alexsandro Freitas de Souza, 18, o “Senhor”, está com medo de ser morto na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



“Senhor” está detido na penitenciária junto com outros comparsas presos na Lord. O diretor da unidade prisional, Ailson Dantas, informou que eles estão todos no setor de isolamento onde passam por um processo de adaptação. “Eles vão ficar dez dias nesse local”, disse.



Ao saber que depois desse período seria levado a um dos pavilhões, “Senhor” contou ao diretor de Alcaçuz que não poderia ser transferido do local onde está. “Ele me disse que tem muitos inimigos dentro dos pavilhões e que teme ser morto lá dentro”, revelou Ailson Dantas ao Nominuto.com.



O diretor lembrou que já foi procurado pelo advogado de “Senhor”, que também reforçou o desejo do seu cliente em não ser transferido para um dos pavilhões. Indagado se poderia acatar o pedido, Ailson Dantas foi enfático: “Todo preso aqui tem que ir para um pavilhão. Se não for assim, devem arrumar transferência”.