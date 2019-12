Primeira fala de Hermano Morais na Câmara é de apoio a Micarla de Sousa

Elpídio Júnior Hermano Morais: "O PMDB não se furtará em ajudar"

Em discurso que ultrapassou muito os cinco minutos concedidos, o vereador se disse “surpreso” com o convite da prefeita e com a assinatura, sem ressalvas, do documento em que ela se compromete com as prioridades administrativas do partido.O documento foi baseado em propostas de governo elaboradas ainda em 2008, quando o PMDB cogitou ter candidatura própria a prefeitura de Natal, mas teve seu desejo atropelado pelo diretório estadual, que optou pela aliança entre PSB e PT e candidatura da deputada Fátima Bezerra (PT).“A despeito de o meu partido não ter participado da campanha eleitoral, nos sentimos à vontade (em tomar essa posição). Pedimos que rememorem que tivemos diminuição de bancada e sacrifício de candidaturas (...) O PMDB não se furtará em ajudar”, garantiu.Depois da fala, em entrevista aoHermano Morais reafirmou que o acordo foi feito sem que se falasse em cargos administrativos. “Colocamos ela muito à vontade. Se precisar de alguém do quadro do PMDB, estaremos prontos para atender”.Ele ainda alfinetou os vereadores que estão na oposição dizendo que ficar contra o governo em momento de crise era discurso “fácil”.Dois dos 21 parlamentares da Casa estão sob a legenda do PMDB. Com a passagem do partido para a situação, apenas quatro vereadores - George Câmara (PCdoB), Sargento Regina (PDT), Raniere Barbosa (PRB) e Júlia Arruda (PSB) – oferecerão oposição à atual administração.