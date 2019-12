Médicos apontam colapso na rede pública de saúde

Fotos: Marília Rocha

Segundo os médicos, os problemas salariais e as péssimas condições de trabalho estão sucateando o sistema público e a única solução é formar uma mesa de negociação com a rede médica. “Quando esse período de calamidade acabar, a situação da saúde pode complicar com as demissões”, afirma Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos (Sinmed).De acordo com Ferreira, nem a contratação recente dos 51 médicos para prestar assistência à saúde pública pelo Governo do Estado, nem o concurso e nem a assinatura do contrato com as cooperativas irão resolver o problema da saúde. “A rede pública de saúde está sofrendo com a alta demanda e nós, médicos, não podemos nos responsabilizar por tudo”, destaca Geraldo Ferreira.Depois da retomada dos trabalhos, os médicos observaram que não existem condições de solucionar todos os problemas, já que muitos médicos estão pedindo demissão por motivos salariais e falta de condições de trabalho e as falhas nas centrais de regulação.“O secretário estadual de saúde está enterrando a saúde pública quando tenta solucionar o problema, transformando as especialidades dos hospitais já existentes na rede pública”, comenta Geraldo Ferreira.Um exemplo dessa transformação é o Deoclécio Marques, em Parnamirim. Segundo o Governo do Estado, a melhor opção é tornar o hospital referência ortopédica. “Isso é uma aventura”, diz Geraldo. Outro caso é o hospital de Macaíba, cuja idéia é que ele seja focado em obstetrícia. “Eles (o Governo) estão desativando a rede de saúde pública”.Para os médicos, a solução para o caso seria abrir uma mesa de diálogos, corrigir os salários e melhorar as condições de trabalho. “Somente essa semana, 11 profissionais pediram demissão”, informou Geraldo.Outra denúncia é quanto ao encaminhamento que o hospital de Mossoró está fazendo com os pacientes de lá. “Estamos recebendo pacientes mossoroenses para procedimentos ortopédicos em Natal. Isso é um absurdo”, reclamou o presidente do Sindicato dos Médicos.Para completar o quadro de denúncias, o cirurgião Manoel Marques alertou para a situação no Maria Alice Fernandes. “Depois da assinatura dos contratos, as cirurgias voltaram a acontecer, mas os anestesistas não podem atuar”, disse. Segundo Manoel, as cirurgias agora dependem dos médicos da rede pública.O Sindicato dos Médicos (Sinmed) informou que, desde a retomada do atendimento, já foram realizados 54 procedimentos, sendo 36 cirurgias e 18 cateterismos. Os procedimentos foram realizados no Memorial, Itorn, Médico Cirúrgico, Natal Center, Incor, Hospital do Coração e Liga.