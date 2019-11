Técnico do Macau entrega o cargo

O técnico Soares não comanda mais a equipe do Macau. Ele entregou o cargo aos dirigentes do clube nesta segunda-feira (2). Em entrevista à Rádio Globo, ele disse que teve uma conversa com os dirigentes do clube e achou melhor deixar a equipe. Além dele, outra equipe que mudou de técnico foi o Real Independente, de Jardim de Piranhas, na rodada anterior. Mas no caso de Jason Vieira, ele foi demitido do clube seridoense.



Ele disse que há algum tempo vinha conversando com a diretoria pedindo reforços. “Fiz uma relação no início da pré-temporada e devido às condições do clube vieram poucos. Depois, pedi mais dois meias e um lateral, mas não chegaram a um acordo”, lembra.



Com relação a sua saída do Macau, ele explicou que “a diretoria não viu resultado”. “Eu tenho a consciência tranqüila”, disse. Soares declarou que o presidente do Macau “ainda não tem experiência, malandragem”. “Ele ainda trabalha de certo jeito amador”, analisou.



Soares fez críticas ao “repórter de uma rádio em Macau”. “Essa pessoa só acompanha os jogos e não o dia a dia do clube”, disse. “E ainda teve uma vez que foi levar fofocas ao presidente do clube”, completou o treinador. Ele ainda ponderou e disse que a “diretoria do clube tem diretores com experiência no futebol”.