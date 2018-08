Receita libera segunda-feira consulta a lote de restituição do IR

Brasília - A Receita Federal libera segunda-feira (10) a consulta ao penúltimo lote regular de restituição do Imposto de Renda 2008, que será pago no dia 17 de novembro. O contribuinte pode acessar, a partir das 9h, a página da Receita na internet.O lote é composto por 1,9 milhão de restituições, no valor total de R$ 1,8 bilhão. A correção foi de 7,21%.Neste mês, a liberação do dinheiro nos bancos vai ocorrer dois dias depois do que normalmente acontece, já que o dia 15, fixado como data para pagamento das restituições, será um sábado.Até o quinto lote, foram liberadas 6.584.398 restituições do Imposto de Renda, que totalizaram R$ 7 bilhões. O último lote tem liberação prevista para 15 de dezembro.Quem não entrar nas duas próximas listas passa a ter a certeza de que caiu na “malha fina”, que retém todas as declarações com inconsistência de dados.No primeiro lote, foram liberadas 1.379.175 de restituições, cujo montante correspondeu a R$ 1,7 bilhão. No segundo, foram 958.614 restituições, somando R$ 1,2 bilhão. O terceiro contemplou 1.433.046 contribuintes que receberam, ao todo, R$ 1,5 bilhão. O quarto lote pagou R$ 1,2 bilhão a 1.275.298 pessoas e o quinto teve 1.538.265 restituições, totalizando R$ 1,4 bilhão pagos.