Vasco se recupera com uma goleada sobre o Tigres O atacante Faioli fez dois gols e foi o destaque da partida em Xerém

Na noite desta quarta-feira (28/01), o Vasco goleou o Tigres do Brasil, em Xerém, por 4x0 pela 2ª rodada da Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Faioli (2), Rodrigo Pimpão e Nilton.

O time do técnico Dorival Júnior volta a campo no sábado (31/01), às 16h, quando enfrenta o Duque de Caxias em São Januário.



Vasco e Tigres fizeram um primeiro tempo de muita correria e disposição de ambos os lados. A primeira grande chance da partida foi vascaína e aconteceu aos 13 minutos. Rodrigo Pimpão arrancou na intermediária e rolou para Alex Teixeira, que deixou a marcação para trás mas chutou mascado e Marcos Paulo defendeu. No minuto seguinte foi a vez de Fernando, de cabeça, forçar o goleiro do Tigres a trabalhar.



Com um bom toque de bola o time da casa também assustou. Aos 21 minutos, Guerra cobrou falta por cima da barreira e Tiago voou para espalmar. Dois minutos depois, Sorato recebeu em impedimento não marcado e quase abriu o placar. O Vasco chegou ao gol único do 1º tempo aos 37 minutos. Nilton lançou Jéferson na esquerda. O meia encontrou Rodrigo Pimpão na área que, com categoria, limpou o goleiro e tocou para o gol vazio. Aos 40, Carlos Alberto tocou para Alex Teixeira que, em posição legal, marcou, mas o assistente Wagner de Almeida Santos anulou equivocadamente o gol.



O Tigres voltou do intervalo com o atacante Gilcimar no lugar do meia Neto e em seu primeiro minuto no gramado, o jogador do time da Baixada apareceu livre na área, mas errou a cabeçada. Aos 6 minutos, novo susto. Edson tentou cruzar e a bola acertou a trave esquerda de Tiago. O Vasco foi ao ataque e voltou a levar perigo com Alex Teixeira. Aos 9, ele recebeu na área e chutou fraco nas mãos do goleiro.



Aos 17, foi a vez de Carlos Alberto aparecer na área. Rodrigo Pimpão fez bela jogada pela direita e rolou para trás. Carlos Alberto tocou de esquerda, mas o zagueiro prensou e a bola passou rente ao travessão. O segundo aconteceu aos 26 minutos. Paulo Sérgio cobrou falta direita e Nilton subiu mais que todo mundo para cabecear com estilo e ampliar o marcador: Vascão 2x0.



O lateral Paulo Sérgio voltou a surgir bem no ataque aos 32 minutos. Pela direita, ele soltou a bomba e a bola passou à direita com perigo. O Vasco chegou ao terceiro gol aos 35 minutos. Jéferson fez boa jogada na entrada da área e bateu forte. Marcos Paulo deu rebote nos pés de Faioli, que dominou com categoria e colocou no ângulo: 3x0. E foi o mesmo Faioli quem fechou a goleada aos 38 minutos. Carlos Alberto puxou contra-ataque em velocidade e tocou para Faioli bater por baixo do goleiro e definir o marcador: 4x0.



