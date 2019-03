São Paulo dispensa campeão do mundo e mais dois

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira as dispensas dos laterais Jancarlos e Júnior e do atacante Éder Luís. Os dois primeiros têm propostas para continuar jogando, enquanto o último deve voltar ao Atlético-MG, dono de seus direitos federativos.A confirmação aconteceu nesta quarta, depois de muitos rumores que praticamente davam as dispensas como certas. Os três jogadores tinham contrato com o Tricolor até 31 de dezembro deste ano, e não agradaram ao técnico Muricy Ramalho em 2008.Dos três atletas, Júnior é o único que tem uma história no clube. O lateral chegou em 2004 e foi campeão de tudo que disputou. Venceu o Paulistão, a Libertadores e o Mundial de Clubes, em 2005, além de ser tricampeão brasileiro, entre 2006 e 2008.Jancarlos e Éder Luís chegaram no começo deste ano, para a segunda fase da Libertadores. O primeiro nunca se firmou entre os titulares e acabou na reserva de Joílson. Já o atacante foi constantemente escalado durante a Libertadores, mas perdeu espaço com a boa fase de Dagoberto e Borges, no segundo semestre.O futuro de Júnior, caso decida não se aposentar, pode ser o Vitória, time do coração do ex-lateral da Seleção Brasileira. Já Jancarlos pode retornar ao Fluminense, time que o revelou, ou acertar com o Internacional, que já demonstrou interesse em sua contratação anteriormente.



*Fonte: Futebol Interior.